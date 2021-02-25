Руководство итальянского первенства внесло коррективы в расписание Торино и Сассуоло.

Поединок 24-го тура чемпионата Италии Торино – Сассуоло перенесен из-за COVID-19 у хозяев поля, сообщает официальный Twitter соревнований.

Торино приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса

Предварительно встреча должна была состояться 26 февраля. Серия А приняла новую дату и время проведения поединка – он должен пройти 17 марта, начало в 14:00.

К слову, после 23-х туров чемпионата Торино занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 5 очков. Сассуоло с 35-ю зачетными баллами расположился восьмым.

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