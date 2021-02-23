Аутсайдер італійської Серії А опинився у полоні пандемії, що призвело до радикального рішення керівництва "гранатових".

У вівторок туринці призупинили тренування через COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тріо виконавців Торіно підхопили коронавірус упродовж кількох днів. Після перемовин із місцевими органами охорони здоров'я боси клубу вирішили піти на карантин на невизначений час. Відновлення занять туринців залежить від подальших результатів тестувань на сумнозвісну хворобу.

До слова, після 23-х турів чемпіонату Торіно посідає 17-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту всього на 5 очок. Найближчий поєдинок "биків" запланований на 26 лютого. У суперниках – міцний середняк Сассуоло.

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