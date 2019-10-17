Маркевич-молодший визначився з тренерським штабом у Чорноморці

Збірна України — 16:47 302
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Суркіс – про інцидент з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре
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"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК ОлімпійськийЗбірна України — 16:15 2886
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Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда ДинамоЄвро-2020 — 16:05 1183
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Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для ШевченкаСергій Тищенко — 15:30 2481
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Барселона погодилася змінити дату Ель Класіко проти РеалаІспанія — 15:14 896