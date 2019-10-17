Маркевич-молодший визначився з тренерським штабом у Чорноморці

Одеський Чорноморець оголосив про зміни у своєму тренерському штабі.

Головний тренер "моряків" Остап Маркевич, який очолив одеський клуб на початку цього тижня, призначив нових асистентів.

Маркевич назвав цілі Чорноморця після призначення на посаду тренера одеського клубу

Допомагати 41-річному фахівцю будуть Сергій Атласюк, Андрій Ущаповський та Ігор Шуховцев, інформує офіційний сайт Чорноморця.

Нагадаємо, що Чорноморець з середини вересня перебував без головного тренера після того, як відправив у відставку Ангела Червенкова. Наразі одесити займають 10 місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 15 очок в 13 матчах.

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