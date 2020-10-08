"Незважаючи на негативний результат недільного тестування, головний тренер Біллі Старк сьогодні вдень отримав позитивний тест на COVID-19. Результати другого тесту були негайно передані керівнику команди до 19 років, і гра була негайно припинена, відповідно до встановленого протоколу COVID-19.

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Ми перепрошуємо перед Футбольною асоціацією Англії за можливі незручності та підтверджуємо нашу прихильність до охорони здоров'я та безпеки всіх наших міжнародних гравців та персоналу", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Шотландської федерації.

Зазначимо, що коронавірус завдав удару і по збірній України – "синьо-жовті" не змогли розраховувати на представників Шахтаря через виявлений COVID-19 у Андрія Пятова та Тараса Степаненка.

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