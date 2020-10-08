"Несмотря на негативный результат воскресного тестирования, главный тренер Билли Старк сегодня днем получил положительный тест на COVID-19. Результаты второго теста были немедленно переданы руководителю команды до 19 лет, и игра была немедленно прекращена, согласно установленному протоколу COVID-19.

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Мы извиняемся перед Футбольной ассоциацией Англии за возможные неудобства и подтверждаем нашу приверженность к охране здоровья и безопасности всех наших международных игроков и персонала", – говорится в сообщении на официальном сайте Шотландской ассоциации.

Отметим, что коронавирус нанес удар и по сборной Украины – "сине-желтые" не смогли рассчитывать на представителей Шахтера из-за обнаруженного COVID-19 у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

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