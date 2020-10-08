Як відомо, днями Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус. Вся команда вирушила на карантин, а сьогодні, 8 жовтня, здала повторні тести.

Пятов розповів про свій стан – голкіпер Шахтаря пішов на самоізоляцію через коронавірус

Результати виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників клубу виявилися інфікованими. Всі вони йдуть на 10-денну ізоляцію. Про це повідомив Сергій Палкін у Facebook.

Як зазначив офіційний сайт "гірників", у більшості інфікованих хвороба проходить безсимптомно. В інших – у легкій формі. Крім того, Марлос та Віктор Коваленко вирушать до табору збірної України на матчі Ліги націй проти Німеччини й Іспанії. Інші футболісти повернуться до тренувань 9 жовтня.

Пізніше стало відомо, що позитивний тест точно здали Микола Матвієнко і Жуніор Мораєс, повідомив офіційний сайт УАФ.

Наступний матч Шахтаря запланований на 17 жовтня, суперником стане Львів. А вже 21 числа "гірники" зіграють з Реалом в першому турі ЛЧ.

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