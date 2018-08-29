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Матч Кубка Лібертадорес Сантос – Індепендьєнте перервали через заворушення на трибунах

12:26 98 Читать на русском
Матч Кубка Лібертадорес Сантос – Індепендьєнте перервали через заворушення на трибунах
Вболівальники з піротехнікою / Фото з соцмереж

Неприємний інцидент трапився у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес Сантос – Індепендьєнте.

Зустріч була зупинена на 82-й хвилині за рахунку 0:0 після спроби бразильських фанатів прорватися на поле. В сторону лавки гостьової команди летіли фаєри. Вболівальники намагалися прорватися на поле, штурмуючи огорожу. Поліцейські були змушені застосувати фізичну силу і шумові гранати, повідомляє видання Goal.

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Арбітр матчу в підсумку прийняв рішення відвести команди з поля.

Бурхлива реакція уболівальників була викликана тим, що Сантосу зарахували технічну поразку з рахунком 0:3 в першому матчі команд, оскільки в грі брав участь дискваліфікований гравець. Рішення про це було прийнято за кілька годин до матчу-відповіді.

Теги
футбольні фанати Світ Сантос Сантос Кубок Лібертадорес Індепендьєнте Індепендьєнте
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