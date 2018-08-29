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Динамо – Аякс: фанати команд влаштували бійку з піротехнікою – 9 осіб затримано

28 серпня 21:56 174 Читать на русском
Динамо – Аякс: фанати команд влаштували бійку з піротехнікою – 9 осіб затримано
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

У київському барі відбулась бійка між футбольними фанатами.

Подія сталася в одному із пабів у Печерському районі. В управління поліції доставили 9 активних учасників конфлікту. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Наряди правоохоронців, котрі патрулювали територію у центральній частині міста, помітили конфлікт на вулиці Великій Васильківській. Поліцейські затримали 9 активних учасників, яких доставили в Печерське управління поліції.

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На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин і обставин конфлікту. Після проведення першочергової перевірки події буде надана правова оцінка, повідомляє прес-служба поліції Києва на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня у Києві відбудеться матч плей-офф Ліги чемпіонів Динамо – Аякс. Початок гри о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Ліга чемпіонів футбольні фанати Динамо - Аякс Динамо Динамо
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