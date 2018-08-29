Матч Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте прервали из-за беспорядков на трибунах

Неприятный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте.

Встреча была остановлена ​​на 82-й минуте при счете 0:0 после попытки бразильских фанатов прорваться на поле. В сторону скамейки гостевой команды летели файеры. Болельщики пытались прорваться на поле, штурмуя ограждение. Полицейские были вынуждены применить физическую силу и шумовые гранаты, сообщает издание Goal.

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Арбитр матча в итоге принял решение увести команды с поля.

Бурная реакция болельщиков была вызвана тем, что Сантосу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 в первом матче команд, поскольку в игре участвовал дисквалифицирован игрок. Решение об этом было принято за несколько часов до ответного матча.