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Матч Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте прервали из-за беспорядков на трибунах

12:26 30 Читати українською
Матч Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте прервали из-за беспорядков на трибунах
Болельщики с пиротехникой / Фото из соцсетей

Неприятный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес Сантос – Индепендьенте.

Встреча была остановлена ​​на 82-й минуте при счете 0:0 после попытки бразильских фанатов прорваться на поле. В сторону скамейки гостевой команды летели файеры. Болельщики пытались прорваться на поле, штурмуя ограждение. Полицейские были вынуждены применить физическую силу и шумовые гранаты, сообщает издание Goal.

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Арбитр матча в итоге принял решение увести команды с поля.

Бурная реакция болельщиков была вызвана тем, что Сантосу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 в первом матче команд, поскольку в игре участвовал дисквалифицирован игрок. Решение об этом было принято за несколько часов до ответного матча.

Теги
футбольные фанаты Мир Сантос Сантос Кубок Либертадорес Индепендьенте Индепендьенте
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