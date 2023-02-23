Національний поліцейський центр сумлінності у спорті та азартних іграх (CENPIDA) розслідує події матчу першого раунду Кубка Іспанії сезону 2021/22 між Ураканом Мелілья та Леванте (0:8).

Як інформує El Confidencial, Ла Ліга отримала анонімну інформацію про те, що ця зустріч мала договірний характер.

Кубок Іспанії: виліт чинного чемпіона, Валенсія розтрощила суперника з дублем Кавані, Атлетіко та Атлетік пройшли далі

З цього приводу вже допитано шістьох осіб. Колишній гравець Уракана був затриманий поліцією у вівторок за підозрою в договірних матчах.

У січні 23 людини, зокрема кілька футболістів, також були заарештовані у зв'язку з розслідуванням договірних матчів у нижчих (непрофесійних) дивізіонах Іспанії, Андорри та Гібралтару. Їх підозрюють у тому, що вони є частиною мережі, яка заробляє гроші на ставках. Окремі суми були занадто малі, щоб бити на сполох, але в загальній сумі "банда" заробила близько 500 тисяч євро.