Национальный полицейский центр добросовестности в спорте и азартных играх (CENPIDA) расследует события матча первого раунда Кубка Испании сезона 2021/22 между Ураканом Мелилья и Леванте (0:8).

Как информирует El Confidencial, Ла Лига получила анонимную информацию о том, что эта встреча носила договорной характер.

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По этому поводу уже допрошено шесть человек. Бывший игрок Уракана был задержан полицией во вторник по подозрению в договорных матчах.

В январе 23 человека, в том числе несколько футболистов, также были арестованы в связи с расследованием договорных матчей в низших (непрофессиональных) дивизионах Испании, Андорры и Гибралтара. Их подозревают в том, что они являются частью сети, которая зарабатывает деньги на ставках. Отдельные суммы были слишком малы, чтобы бить тревогу, но в общей сумме "банда" заработала около 500 тысяч евро.