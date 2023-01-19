Кубок Іспанії 2022/23, 1/8 фіналу

Спортінг Хіхон – Валенсія – 0:4

Голи: Кавані, 10, 39, Клюйверт, 21, Ліно, 64

Атлетік – Еспаньйол – 1:0

Гол: де Маркос, 27

Леванте – Атлетіко – 0:2

Голи: Мората, 54, Льоренте, 90+1

Бетіс – Осасуна – 2:2 (серія пенальті – 2:4)

Голи: В. Карвалью 62, Сабалі, 103 – Давід Гарсія, 90+1, Рауль Гарсія, 106

Валенсія не зазнала проблем у поєдинку з хіхонським Спортінгом. Головним героєм став Едінсон Кавані, який до перерви оформив дубль, ще один м'яч забив Клюйверт. Ліно ж по перерві добив суперника, забивши четвертий м'яч у зустрічі.

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Атлетік мінімально здолав Еспаньйол – гол де Маркоса став єдиним у зустрічі. Свою путівку до наступного раунду здобув і Атлетіко, подолавши Леванте. Рахунок відкрив Мората на старті другого тайму, а під завісу зустрічі Маркос Льоренте поставив крапку в зустрічі.

Останніми ж визначили переможця пари Бетіс (чинний володар трофея) та Осасуна. Відкрити рахунок вдалось аж у другому таймі, відзначився Вільям Карвалью, але Давід Гарсія в компенсований час зрівняв рахунок. Гра перейшла в овертайми, де Сабалі знову вивів "вердібданкос" вперед. Втім, Рауль Гарсія за 3 хвилини знову вирівняв становище, тож гра перейшла в серію пенальті. Тут Осасуна виявилась сильнішою – удар Каналеса парирував кіпер, а чемпіон світу Гвідо Родрігес взагалі підсковзнувся під час виконання вирішального удару.

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