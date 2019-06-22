Матч Кальярі, за який виступав Срна, проти Фрозіноне міг бути договірним, – El Pais

В італійській Серії А може розгорітись черговий скандал, пов'язаний з організацією договірних матчів.

Поєдинок 33-го туру чемпіонату Італії Кальярі – Фрозіноне міг бути договірним, стверджує авторитетне іспанське видання El País.

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Зазначається, що ставку на цей поєдинок зробив екс-нападник низки іспанських клубів (серед яких – Альбасете, Севілья, Вільяреал) Карлос Аранда.

Іспанська поліція вважає його ймовірним лідером змови. Правоохоронці опираються на запис розмови Аранди з Маттіа Маріотті – італійцем, який проживає в Малазі.

Жучок був встановлений в автомобілі Аранди. На записі чутно, як він промовляє фразу про "90 тисяч євро для Фрозіноне".

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Нагадаємо, Кальярі виграв ту зустріч з рахунком 1:0. Єдиний гол на 27-й хвилині з пенальті забив Жоао Педро. 11-метровий у свої ворота "привіз" правий латераль Фрозіноне Франческо Дзампано, який був замінений на 63-й хвилині.

Відзначимо, що минулий сезон у складі Кальярі провів колишній капітан Шахтаря Даріо Срна, який нещодавно повернувся у донецький клуб, де працюватиме функціонером.