Матч Кальяри, за который выступал Срна, против Фрозиноне мог быть договорным, – El Pais

В итальянской Серии А может разгореться очередной скандал, связанный с организацией договорных матчей.

Поединок 33-го тура чемпионата Италии Кальяри – Фрозиноне мог быть договорным, утверждает авторитетное испанское издание El País.

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Отмечается, что ставку на этот поединок сделал экс-нападающий ряда испанских клубов (среди которых – Альбасете, Севилья, Вильярреал) Карлос Аранда.

Испанская полиция считает его вероятным лидером заговора. Правоохранители опираются на запись разговора Аранды с Маттиа Мариотти – итальянцем, который проживает в Малаге.

Жучок был установлен в автомобиле Аранды. На записи слышно, как он говорит фразу о "90 тысяч евро для Фрозиноне".

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Напомним, Кальяри выиграл ту встречу со счетом 1:0. Единственный гол на 27-й минуте с пенальти забил Жоао Педро. 11-метровый в свои ворота "привез" правый латераль Фрозиноне Франческо Дзампано, который был заменен на 63-й минуте.

Отметим, что прошлый сезон в составе Кальяри провел бывший капитан Шахтера Дарио Срна, который недавно повернулся в донецкий клуб, где будет работать функционером.