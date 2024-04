Важливість квітневого Делла Мадоніна було неможливо переоцінити. "Нерадзуррі" у випадку перемоги в дербі стали б достроковим чемпіоном Італії – за п'ять турів до кінця Серії А команда набрала б +17 від другої позиції, на якій розташувався Мілан. "Россонері", звісно ж, не бажали дарувати чемпіонство в особистій зустрічі.

Помірковані фани "дияволів" вирішили просто не приходити на домашній поєдинок. За інформацією журналіста Антоніо Вітьєлло, вони перепродавали свої квитки, тож фани "змій" отримали майже половину місць на "Сан-Сіро".

Тіфозі ж підготували фірмові перфоманси із відповідними розтяжками. На секторах Інтера було написано: "Наша доля, ваш кошмар". Ультрас Мілана парирували: "Нічого не зміниться".

Початок зустрічі виглядав рівно, але в тактичному плані Інтер виглядав цікавіше. Підопічні Сімоне Індзагі перекривали центр компактним блоком, скеровуючи суперника у фланги, а в атакувальній роботі проводили звичні позиційні ротації. На 10-й хвилинах справа дійшла і до загострення – Павар замикав подачу зі стандарту, спрямувавши м'яч повз дальню стійку.

Цей момент став першим дзвіночком. На 18-й же хвилині "нерадзуррі" гучно пробили у дзвін. Інтер заробив кутовий, Павар головою підрізав м'яч вздовж воротарського, а Ачербі замкнув без спротиву. 0:1! Цікаво, що в Делла Мадоніна останній гол захисника, забитий з асисту захисника, був проведений аж 12 років тому – тоді Хав'єр Дзанетті відзначився з передачі Дугласа Майкона.

На 25-й же хвилині "змії" могли подвоїти свою перевагу внаслідок прориву Дімарко по центру (що цікаво для лівого латераля) й обіграшу з Тюрамом на краю штрафного. Федеріко завершив епізод прострілом вздовж лінії воротарського на Лаутаро Мартінеса – з аргентинцем ніхто не грав, однак той не зміг нормально підставити ногу. М'яч полетів у небо.

Покарання за марнотратство могло прилетіти вже через чотири хвилини, коли Рейндерс запустив Мусу в контратаку правим флангом. Юнус перевів м'яч вліво на Леау, а той хитнув Ачербі та бахнув з меж карного майданчика – Зоммер спіймав м'яч. Це був перший із двох моментів Мілана до перерви.

Інший трапився на 40-й хвилині, коли Муса відкрився на правому фланзі й прострілив під удар Калабрії. Капітан "россонері" замикав метрів з дев'яти, однак Зоммер врятував Інтер. "Нерадзуррі" одразу ж відповіли проривом Тюрама лівим флангом – той завершив прострілом, який Томорі скинув під удар Мхітаряну. Тепер вже Меньян виконав сейв.

Незадовго до цього Тюрам міг і сам забивати, замикаючи передачу на 11 метрів, але його постріл пройшов повз дальню стійку. Зрештою, свисток арбітра відправив команди на перерву за мінімальної переваги "змій". Для Мілана це було благо, однак практично одразу після відновлення гри Інтер забив вдруге.

Це сталося на 49-й хвилині. Тюрам відгукнувся на закидання Бастоні в глибину, прийнявши м'яч під тиском Томорі та розвернувшись у боротьбі з ним. Далі Маркус змістився до лінії штрафного – а потім стався удар в ближній кут. Низом. Меньян не витягнув. 0:2.

Цікаво, що за останні 20 років тільки три гравці зробили більше результативних дій у дебютному сезоні в Серії А, ніж має Тюрам. У Маркуса їх 19 (12 голів + 7 асистів), а попереду Златан Ібрагімовіч (20 у сезоні 2006/07), Ромелу Лукаку (25 у сезоні 2019/20) та Дієго Міліто (26 у сезоні 2009/10).

На жаль, другий гол заспокоїв Інтер. Підопічні Сімоне Індзагі стали грати по рахунку, час від часу вибігаючи в контратаки. До кінця зустрічі "змії" провели всього два негострих удари, один із яких завдали з центру поля. Це б мало допомогти Мілану, але ні – до 80-х хвилин пригадується тільки постріл Тео Ернандеса з лівого краю штрафного, який потягнув Зоммер.

Тим не менш, команда Стефано Піолі знайшла в собі сили для відродження інтриги. Після розіграшу кутового Леау скинув м'яч під удар Габбії, а його постріл з мінімальної відстані парирував Зоммер. Ян перевів сферу в стійку, але на добиванні головою зіграв Томорі – 1:2! Здавалося, що зараз почнеться пекло.

Не почалося. Інтер впевнено довів матч до перемоги. Ну, майже впевнено – на останніх секундах пристрасті закипіли, Думфріс і Тео Ернандес і отримали по червоній за бійку, а крім того Мілан провів кілька перспективних контратак. Довести їх до моменту не вдалося, а на останніх секундах за грубощі червону показали Калабрії.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера – як у матчі, так і в чемпіонаті. Сімоне Індзагі нарешті зробив це. "Нерадзуррі" ж встановили рекорд Серії А, вдруге вигравши її за п'ять турів до кінця. Інші чемпіони провертали подібне тільки один раз у своїй історії.

5 - #Inter won the Scudetto with 5 matchdays in hand, no other team have ever won the title earlier than the Nerazzurri in the history of #SerieA; indeed, they are the only side to have done so twice in the history of the competition, also doing in 2006-07. Sensational.#Derby pic.twitter.com/K43E0i9Lyk