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Матч Діжона з Ам'єном ледь не зірвали фанати господарів – вони скандували расистські кричалки

12:17 88 Читать на русском
Матч Діжона з Ам'єном ледь не зірвали фанати господарів – вони скандували расистські кричалки
Прінс-Дезір Гуано / фото із соцмереж

Поєдинок 32-го туру французької Ліги 1 між Діжоном і Ам'єном проявами расизму ледь не зірвали вболівальники домашньої команди.

 

Арбітр змушений був перервати матч на кілька хвилин через расистські вигуки на адресу капітана Ам'єна Прінса-Дезіра Гуано. Про це повідомляє журналіст Лоренц Кьолер у своєму твіттері.

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На 78-й хвилині центрбек пожалівся суддям на образи вболівальників, а частина його одноклубників навіть покинула поле на знак протесту. Гравці Діжона поспілкувалися з трибунами, й гра була відновлена через 5 хвилин.

Відзначимо, що поєдинок завершився нульовою нічиєю, яка залишила господарів у зоні вильоту.

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Теги
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