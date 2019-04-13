Ліга 1: Ліон сенсаційно поступився Нанту, Діжон та Ам'єн розійшлись миром

Відбулись перші поєдинки 32-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 32-й тур

Нант – Ліон – 2:1

Голи: Кулібалі, 11, Лімбомбе, 83 – Терьє, 41

Діжон – Ам'єн – 0:0

Вилучення: Гнаор, 90+1

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Нант приймав Ліон. Команди ще до перерви обмінялись забитими м'ячами. Господарі частіше атакували, що і дозволило їм перемогти іменитого суперника. Наприкінці матчу Лімбомбе відзначився переможним голом. Ліон залишається на третій сходинці турнірної таблиці з 56 очками, Нант піднявся на 15-ту сходинку (34 пункти).

Діжон на правах господарів повністю домінував над Ам'єном, але оборона гостей не дозволила господарям здобути три очки. Ам'єн залишився на 16-й сходинці (32 очки), Діжон продовжує боротись за виживання – 18-те місце (25 пунктів).