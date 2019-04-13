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Уболівальники зірвали матч Стандарда з Андерлехтом – гранди зіграли лише півгодини

10:21 422 Читать на русском
Уболівальники зірвали матч Стандарда з Андерлехтом – гранди зіграли лише півгодини
Уболівальники зірвали матч Стандарда з Андерлехтом – гранди зіграли лише півгодини / NU.nl

Льєжський Стандард і брюссельський Андерлехт не зуміли дограти поєдинок 4-го туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії.

Пропустивши два м'ячі в перші 30 хвилин, Андерлехт наблизився до четвертої поразки поспіль.

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Проте, іншої думки були вболівальники "пурпурно-білих". Вони почали закидувати поле піротехнікою, а суддівська бригада вирішила, що продовжувати матч за таких умов неможливо. Рішення щодо поєдинку надалі прийматимуть місцеві функціонери.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
футбольні фанати Відеоновини Андерлехт Андерлехт Стандард Стандард ультрас Бельгія
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