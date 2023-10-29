Вже на 4-й хвилині Баварія залишилась у меншості – Кімміх заробив червону картку за фол останньої надії. В середині тайму арбітр вирівняв склади, а незадовго до перерви вже на одного гравця більше стало у мюнхенців. Серйозна розмова у роздягальні дала свої плоди – "Ротен" після відпочинку каменя на камені не залишили від дебютанта Бундесліги.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями

Харрі Кейн записав до свого гольового доробку хет-трик (його божевільний м'яч з 55 метрів точно стане окрасою поточного чемпіонату), а Лерой Сане та Джамал Мусіала оформили по дублю. Довершив розгром нестаріючий Томас Мюллєр. який після виходу на заміну забив сам і відзначився двома дублями. Феєрична перемога Баварії, яка підняла її на вершину турнірної таблиці Бундесліги.