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Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів

14:35 107
Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів
Динамо – Полісся 28 червня 2019: рахунок і огляд матчу

Динамо та Полісся зіграли товариський спаринг на базі київського клубу. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

 

Товариський матч

Динамо – Полісся – 1:2

Голи: Кравченко, 38 – Немтінов, 12, Голенков, 74

На перший тайм Динамо вийшло у такому складі: Бущан – Кравченко, Алібеков, Шабанов, Сідклей – Сидорчук, Андрієвський – Русин, Шапаренко, Де Пена – Матар. Матар Дійє, який тільки може перейти з Олімпіка, не реалізував вбивчий момент на старті зустрічі. Потенційний новачок Динамо не влучив у порожні ворота на дальній стійці.

Полісся відповіло, використавши провал оборони киян. Микита Кравченко дозволив прострілити з лівого флангу, а Шабанов дав Євгену Немтінову, вихованцю динамівської академії, перекинути Бущана. Андрієвський після класної багатоходової комбінації не влучив ударом з середньої відстані. Шабанов не зміг реалізувати націлений навіс Де Пени зі стандарту.

Динамо – Полісся: відео онлайн-трансляція першого спарингу киян – як це було

Сидорчук класним дальнім пасом кинув у прорив Русина, який вийшов на місці Циганкова. Назарій заробив штрафний, з якого Андрієвський поцілив у поперечину. Динамо провело розкішну комбінацію, яку довершив пас-цукерка від Шапаренка, але Кравченко не зміг переграти Мозіля з вбивчої дистанції.

Матар спочатку не зміг прошити воротаря Полісся ударом головою, а потім на добиванні пробив з розвороту – красиво, але з тим же результатом. Відзначаємо, як непогано розігнав атаку Русин пасом на хід Кравченку. Андрієвський перехопив м'яч так, що вивів Дійє на побачення з голкіпером, однак Матар знову програв дуель Мозілю.

На 38-й хвилині потенційний новачок ефектно віддав п'ятою на Кравченка. і Микита нарешті відкрив лік голам Динамо, майстерно пробивши у ближній кут. Команди домовились про 2 тайми по 40 хвилин, тому цим фактично перша половина і завершилася. У перерві Нещерет змінив Бущана, а Гармаш вийшов замість Андрієвського.

На старті другого тайму Матар протягнув м'яч, залишив під удар Гармашу, а Денису не вистачило сантиметрів, аби влучити красивим дальнім пострілом. Група молодих футболістів вийшли на заміну на 51-й. Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Шабанов, Сідклей пішли, Шулянський, Петрусенко, Хондак, Бодня, а також Вадим Янчак, який перебуває на перегляді. зайшли.

Янчак навісив у штрафний, але ні Матар, ні Русин не змогли замкнути. Полісся ж в одній з рідкісних атак мало забивати вдруге, проте юний захисник Динамо підстрахував воротаря. Зв'язка Гармаша та Дійє могла принести плоди, а забили житомирці. Галенков перекинув Нещерета і розібрався з Алібековим у залишеному напризволяще воротарському. Омолоджене Динамо так і не запропонувало Поліссю нічого особливого, відтак 1:2 у підсумку.

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