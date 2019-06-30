Динамо вирушило на збір до Австрії – без Сідклея, але з новачками

Київське Динамо полетіло на перший тренувальний збір до австрійського Інсбрука.
У неділю вранці "біло-сині" вирушили до Австрії з аеропорту "Бориспіль", повідомляє офіційний сайт клубу.
Вєтеска прокоментував чутки щодо трансферу в Динамо
Олександр Хацкевич узяв на збір 28 гравців. Прогнозовано з першою командою не готуватимуться Володимир Маханьков, Микита Кравченко та бразилець Сідклей. Натомість у переліку виконавців є новачки Мохаммед Кадірі та Олександр Караваєв.
Повний список гравців:
Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет, Кучерук
Захисники: Миколенко, Піваріч, Бурда, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзьора
Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Цітаішвілі, Алібеков, Дуелунд
Нападники: Соль, Бєсєдін, Русин.
До слова, на австрійському зборі "динамівці" запланували 5 контрольних поєдинків. Серед суперників, зокрема, й недавній суперник у Лізі Європи пірейський Олімпіакос.
Динамо визначилось із суперниками на австрійському зборі – кияни знову зіграють з Олімпіакосом