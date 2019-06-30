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Динамо вирушило на збір до Австрії – без Сідклея, але з новачками

11:45 37 Читать на русском
Динамо вирушило на збір до Австрії – без Сідклея, але з новачками
"Біло-сині" в аеропорту / ФК Динамо

Київське Динамо полетіло на перший тренувальний збір до австрійського Інсбрука.

У неділю вранці "біло-сині" вирушили до Австрії з аеропорту "Бориспіль", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Олександр Хацкевич узяв на збір 28 гравців. Прогнозовано з першою командою не готуватимуться Володимир Маханьков, Микита Кравченко та бразилець Сідклей. Натомість у переліку виконавців є новачки Мохаммед Кадірі та Олександр Караваєв.

Повний список гравців:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет, Кучерук

Захисники: Миколенко, Піваріч, Бурда, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Цітаішвілі, Алібеков, Дуелунд

Нападники: Соль, Бєсєдін, Русин.

До слова, на австрійському зборі "динамівці" запланували 5 контрольних поєдинків. Серед суперників, зокрема, й недавній суперник у Лізі Європи пірейський Олімпіакос.

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