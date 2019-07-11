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Мата відмовився від шаленої пропозиції з Китаю заради Манчестер Юнайтед

14:26 319 Читать на русском
Мата відмовився від шаленої пропозиції з Китаю заради Манчестер Юнайтед
Хуан Мата / Getty Images

Хавбек манкуніанців Хуан Мата не поспішає покидати Туманний Альбіон.

У іспанця було кілька вигідних пропозицій перед продовженням контракту з Манчестер Юнайтед, інформує 90min.

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Зокрема, китайський Шанхай СІПГ пропонував 31-річному хавбеку угоду із зарплатнею 550 тисяч фунтів на тиждень. Однак, Мата відмовив представникам Піднебесної і продовжив свою співпрацю з "червоними дияволами" ще на рік.

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В минулому сезоні АПЛ мініатюрний плеймейкер провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

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