Мата відмовився від шаленої пропозиції з Китаю заради Манчестер Юнайтед

Хавбек манкуніанців Хуан Мата не поспішає покидати Туманний Альбіон.

У іспанця було кілька вигідних пропозицій перед продовженням контракту з Манчестер Юнайтед, інформує 90min.

Арнаутовіч офіційно перейшов в Шанхай СІПГ

Зокрема, китайський Шанхай СІПГ пропонував 31-річному хавбеку угоду із зарплатнею 550 тисяч фунтів на тиждень. Однак, Мата відмовив представникам Піднебесної і продовжив свою співпрацю з "червоними дияволами" ще на рік.

Манчестер Сіті розглядає варіант із запрошенням Дані Алвеса

В минулому сезоні АПЛ мініатюрний плеймейкер провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.