Бразилець Дані Алвес має ще одну пропозицію щодо продовження кар'єри.

Латераля готовий запросити до себе Манчестер Сіті, повідомляє Globo Esporte.

Делф може перейти в Евертон – конкурент Зінченка не має шансів у Манчестер Сіті після нещодавніх трансферів

Алвес став вільним агентом після завершення контракту з ПСЖ і тепер шукає нову команду. Керманич "містян" Хосеп Гвардіола добре знає можливості захисника за спільною роботою в Барселоні. За інформацією джерела, представники чемпіонів Англії вже контактували з Алвесом.

"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес

Нагадаємо, потенційний одноклубник Олександра Зінченка нещодавно переміг на Копа Амеріка-2019 і закріпився у статусі найтитулованішого футболіста всіх часів (40 трофеїв).