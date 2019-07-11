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Манчестер Сіті розглядає варіант із запрошенням Дані Алвеса

12:35 778 Читать на русском
Манчестер Сіті розглядає варіант із запрошенням Дані Алвеса
Гвардіола та Алвес у Барселоні / Reuters

Бразилець Дані Алвес має ще одну пропозицію щодо продовження кар'єри.

Латераля готовий запросити до себе Манчестер Сіті, повідомляє Globo Esporte.

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Алвес став вільним агентом після завершення контракту з ПСЖ і тепер шукає нову команду. Керманич "містян" Хосеп Гвардіола добре знає можливості захисника за спільною роботою в Барселоні. За інформацією джерела, представники чемпіонів Англії вже контактували з Алвесом.

"Мессі – мій друг, але своїми словами він проявив неповагу до збірної Бразилії", – Дані Алвес

Нагадаємо, потенційний одноклубник Олександра Зінченка нещодавно переміг на Копа Амеріка-2019 і закріпився у статусі найтитулованішого футболіста всіх часів (40 трофеїв).

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Англія Трансфери Дані Алвес Дані Алвес Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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