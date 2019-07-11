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Мата отказался от безумного предложения из Китая ради Манчестер Юнайтед

14:26 40 Читати українською
Мата отказался от безумного предложения из Китая ради Манчестер Юнайтед
Хуан Мата / Getty Images

Хавбек манкунианцев Хуан Мата не спешит покидать Туманный Альбион.

У испанца было несколько выгодных предложений перед продлением контракта с Манчестер Юнайтед, информирует 90min.

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В частности, китайский Шанхай СИПГ предлагал 31-летнему хавбеку соглашение с зарплатой 550 тысяч фунтов в неделю. Однако, Мата отказал представителям Поднебесной и продолжил свое сотрудничество с "красными дьяволами" еще на год.

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В прошлом сезоне АПЛ миниатюрный плеймейкер провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и четырмя ассистами.

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Трансферы Англия Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ Хуан Мануэль Мата Хуан Мануэль Мата Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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