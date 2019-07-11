Мата отказался от безумного предложения из Китая ради Манчестер Юнайтед

Хавбек манкунианцев Хуан Мата не спешит покидать Туманный Альбион.

У испанца было несколько выгодных предложений перед продлением контракта с Манчестер Юнайтед, информирует 90min.

Арнаутович официально перешел в Шанхай СИПГ

В частности, китайский Шанхай СИПГ предлагал 31-летнему хавбеку соглашение с зарплатой 550 тысяч фунтов в неделю. Однако, Мата отказал представителям Поднебесной и продолжил свое сотрудничество с "красными дьяволами" еще на год.

Манчестер Сити рассматривает вариант с приглашением Дани Алвеса

В прошлом сезоне АПЛ миниатюрный плеймейкер провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и четырмя ассистами.