Мата перейшов у колишній клуб Іньєсти, відмовившись від грошей Саудівської Аравії
10:23 - Читать на русском
Іспанський атакувальний хавбек Хуан Мата замінив Андреса Іньєсту в статусі головної зірки Віссел Кобе.
Мата приєднався до Віссел Кобе, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту залишаються невідомими. Хуан перейшов у статусі вільного агента.
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Як додає The Athletic, іспанець мав пропозиції з Саудівської Аравії та ОАЕ, однак відмовив заради можливості пожити в Японії та поборотися за титул.
Мата виграв з Челсі Лігу чемпіонів і Лігу Європи, після чого провів 8 років у Манчестер Юнайтед. Останнім його клубом у Європі був Галатасарай.
За Віссел Кобе донедавна виступав Андрес Іньєста, а також один сезон там провів Давід Вілья.
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