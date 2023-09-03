Мата приєднався до Віссел Кобе, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі контракту залишаються невідомими. Хуан перейшов у статусі вільного агента.

Ліверпуль відхилив захмарну пропозицію з Саудівської Аравії за Салаха

Як додає The Athletic, іспанець мав пропозиції з Саудівської Аравії та ОАЕ, однак відмовив заради можливості пожити в Японії та поборотися за титул.

Мата виграв з Челсі Лігу чемпіонів і Лігу Європи, після чого провів 8 років у Манчестер Юнайтед. Останнім його клубом у Європі був Галатасарай.

За Віссел Кобе донедавна виступав Андрес Іньєста, а також один сезон там провів Давід Вілья.