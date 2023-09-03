Мата перешел в бывший клуб Иньесты, отказавшись от денег Саудовской Аравии
10:23 - Читати українською
Испанский атакующий хавбек Хуан Мата заменил Андреса Иньесту в статусе главной звезды Виссел Кобе.
Мата присоединился к Виссел Кобе, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта остаются неизвестными. Хуан перешел в статус свободного агента.
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Как добавляет The Athletic, испанец имел предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, однако отказал ради возможности пожить в Японии и побороться за титул.
Мата выиграл с Челси Лигу чемпионов и Лигу Европы, после чего провел 8 лет в Манчестер Юнайтед. Последним его клубом в Европе был Галатасарай.
За Висел Кобе до недавнего времени выступал Андрес Иньеста, а также один сезон там провел Давид Вилья.
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