Досвідчений хавбек був запропонований Лаціо, повідомляє Il Tempo.

Моурінью може поповнити штаб легендою Роми

Римляни зацікавлені в підписанні Мати. "Орли" готові запропонувати іспанцю 2-річний контракт. Зарплата ветерана складе 4 млн євро на рік. Лаціо зекономить у разі підписання Мати, оскільки 33-річний атакувальний півзахисник МЮ влітку стане вільним агентом.

У нинішньому сезоні Хуан Мата провів лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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