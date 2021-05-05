Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Хуан Мата получил вариант с продолжением карьеры в чемпионате Италии.

Опытный хавбек был предложен Лацио, сообщает Il Tempo.

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Римляне заинтересованы в подписании Маты. "Орлы" готовы предложить испанцу 2-летний контракт. Зарплата ветерана составит 4 млн евро в год. Лацио сэкономит в случае подписания Маты, поскольку 33-летний атакующий полузащитник МЮ летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Хуан Мата провел лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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