Екс-хавбек римлян Даніеле Де Россі отримає можливість стати помічником Особливого, повідомляє Il Messaggero.

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Моурінью спільно з директором Роми Тьягу Пінту почав відбір потенційних членів нового тренерського штабу. Традиційно для себе португалець прагне залучити бодай одну знакову фігуру в історії клубу-працедавця. Де Россі провів 18 сезонів у складі "вовків", а з березня допомагає Роберто Манчіні в збірній Італії. Альтернативна кандидатура – Вальтер Самуель, який грав під керівництвом Моурінью в Інтері. Аргентинець також виступав за Рому в 2000-2004 рр.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью офіційно очолить Рому з нового сезону. До кінця нинішньої кампанії з командою працюватиме його співвітчизник Паулу Фонсека.

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