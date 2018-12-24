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Мата – про зміну тренера в Манчестер Юнайтед: Настав час для оптимізму

25 грудня 07:30 1 Читать на русском
Мата – про зміну тренера в Манчестер Юнайтед: Настав час для оптимізму
Хуан Мата / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата в своєму особистому блозі поділився емоціями після відставки Жозе Моурінью.

"Попереду у нас найскладніший період в році. У нас залишилося два матчі на Олд Траффорді до кінця року, і ми сподіваємося здобути дві перемоги.

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Це був непростий тиждень в зв'язку зі зміною менеджера. Я б хотів подякувати Жозе за трофеї, які ми виграли разом і побажати йому успіхів у майбутньому.

Нашим новим босом став легендарний Оле Гуннар Сульшер, і ми чудово показали себе в першому матчі під його керівництвом. Перемога над Кардіффом підняла моральний дух команди. Настав час для оптимізму. Ми продовжимо ретельно працювати, щоб піднятися в таблиці", – написав Хуан Мата.

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