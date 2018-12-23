Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Поспішайте, фантастичні знижки – топ-клуби будуть щедрі, як ніколи, влітку 2019-го. Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ, Челсі, Атлетіко відпускають своїх зірок задарма!

В останні дні 2018 року провідні світові видання, як-от Goal.com чи Marca, анонсують гаряче трансферне літо 2019-го. На ринок безробітних виходять зірки екстра-класу. Напередодні католицького Різдва великі клуби або ті, які запрошують легенд у "пенсійному" віці, мають нагоду підготувати собі круті подарунки. Адже це час діяти не лише для Святого Миколая чи Санта-Клауса, а й для спортивних директорів, тренерів і президентів. У багатьох знаменитих футболістів влітку завершуються контракти з нинішніми топ-клубами, відтак уже з січня вони можуть починати переговори про перехід в інші команди.

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Голкіпер класу люкс

Кому не хотілося б переманити до себе Джанлуїджі Буффона? Екс-воротар Ювентуса підписав з ПСЖ контракт з опцією продовження ще на рік, але цього може і не статись. Принаймні поки – тишина. І не дивіться, що італійцеві в січні буде вже за 40 – він усе ще один з найкращих за статистикою воротарів планети (під 90% успішності сейвів). Щоправда недавно Джіджі зізнався, що завершить кар'єру, якщо йому не зателефонують з одного з 3-х клубів: ПСЖ, Барселони чи Реала. Такі вимоги може собі дозволити не кожен – то де ж Буффон продовжить, чи все-таки остаточно повісить рукавички на той самий цвях?

Якщо не чемпіон світу-2010, тоді можна зосередить на ще одному статусному варіанті. Петр Чех покидає Арсенал – 4-разовий чемпіон Англії та тріумфатор Ліги чемпіонів-2012 (турніру, який тому ж Буффону наразі так і не підкорився) ще може стати в нагоді навіть у свої 36.

Латиноамериканський чемпіонський захист

Дані Алвес пережив важку травму, через яку пропустив Чемпіонат світу, але повернувся таким же сповненим впевненості і віри в собі. Правий латераль ПСЖ поки не є основною опцією Томаса Тухеля, але є одним з найтитулованіших гравців в історії футболу: 8 титулів чемпіона в Іспанії, Італії та Франції, причому з 2015-го він уже 4 роки поспіль виграє топ-лігу та має всі шанси на продовження серії. ПСЖ сподівається, що 35-річний захисник, який 3 рази вигравав Лігу чемпіонів і 2 – Лігу Європи, допоможе відвоювати європейську корону в Реала.

Дієго Годін – це клас і солідність, перевірена роками. Захисний фундамент одних з найнезручніших команд планети – Атлетіко Сімеоне та збірної Уругваю. Не багато хто здатен у нинішні часи піренейського двовладдя виграти чемпіонат Іспанії і двічі вийти у фінал Ліги чемпіонів не з Барселоною чи Реалом. Від Мілана до Манчестер Юнайтед – охочих підписати 32-річного центрбека вистачає.

Давід Луїс ризикує стати жертвою безжальної політики Челсі до тих, кому за 30 – іди безкоштовно або залишайся лише на 1 рік. Утім бразильський стопер усе ще заводить лондонців, скажімо, на перемоги проти Манчестер Сіті. Чемпіон Англії і Франції, переможець ЛЧ, і йому ж лише 31!

Філіпе Луїс доповнює цю бразильську компанію. Ще один досвідчений захисник Атлетіко. Лівий латераль сам відмовився підписувати нову угоду після того, які влітку його не відпустили в ПСЖ. Зараз ним уже зацікавився Ювентус, тож 33-річний хлопець не пропаде. У своєму резюме може сміливо написати: чемпіон Іспанії та Англії, 2-разовий переможець Ліги Європи.

Запас у цій лінії теж вагомий. 32-річний капітан Манчестер Сіті Венсан Компані, якого замучили травми; його земляк і колега по нещастях, на рік старший Томас Вермален з Барселони; чемпіон Європи та Іспанії Хуанфран, який уже рідше бігає флангами свого Атлетіко; ласий шматочок для топ-клубів АПЛ (і не тільки) 29-річний Тобі Алдервейрелд, рішуче налаштований покинути Тоттенхем в пошуках хоч якихось трофеїв.

Креативний і титулований півзахист

Ці 2 іспанці та француз цілком могли б створити відмінний трикутник в центрі поля. Чемпіону світу та 2-разовому переможцю Євро (піднімав трофей над головою і в Києві у 2012-му) Сеску Фабрегасу лише 31, але вже кілька сезонів він страждає від недовіри тренерів Челсі. Екс-хавбек Барселони та Арсенала все ще мріє про здобуття своєї прем'єрної Ліги чемпіонів – питання, чи потенційні покупці Атлетіко та Мілан потягнуть це завдання.

Андер Еррера ще недавно цікавив Барселону, але Моурінью в МЮ був потрібен не менше. Що буде після відходу Жозе? Іспанцю лише 29, а з найбільших трофеїв у нього лише Ліга Європи та Кубок Англії. Універсальний солдат з безцінним досвідом, бойовитістю та технікою.

Адріен Рабйо у свої 23 вже поскандалив з ПСЖ, де здобув 5 титулів чемпіона Франції, та наставником збірної Дідьє Дешамом, через що не зумів потрапили на золотий ЧС-2018. Він готовий до жорсткого і показового покарання (переведення в дубль), аби тільки перейти в якусь Барселону влітку і не принести рідному клубові ні копійки.

Запас у цій лінії також смачнющий. Один із найкращих асистентів АПЛ Аарон Ремзі не потрібен Арсеналу епохи Емері, хоча валлійцю лише 27 і його хочуть гранди інших чемпіонатів. Чемпіон світу та Європи, 30-річний Хуан Мата вигравав Лігу чемпіонів та Європи з Челсі та Манчестер Юнайтед відповідно, але АПЛ поки не зумів. Дворазовий чемпіон Європи Санті Касорла навіть після жахливої травми і у 34 забиває за Вільяреал та все ще демонструє свою магію. А ще є легенда Роми Даніеле Де Россі та чемпіон 3-х топ-ліг з Реалом, Челсі та ПСЖ Ласс Діарра, проте вони можуть і кар'єру завершити.

Напад – чемпіон світу та легендарні крила атаки

Франку Рібері та Ар'єну Роббену на двох у 2019-му стукне 71. Вони досі здатні вести Баварію до перемог. Обидва виграли усі найбільші трофеї на клубному рівні та зупинялись за крок до золота Чемпіонату світу. Дует вінгерів покидає Мюнхен, хоч з яким би важким серцем не доводилось приймати це рішення усім сторонам. Уже не перший рік всі чекають, коли вже вони зав'яжуть з футболом. Крила атаки РоббеРі незворушно відповідають голами та асистами в усіх важливих турнірах. Цього літа минає справжня епоха – їхні останні контракти в Баварії добігають кінця.

У центрі нападу можна розжитись Олів'є Жиру – 32-річний форвард виграв зі збірною Франції ЧС-2018, феєрить в Лізі Європи та асистує в АПЛ за Челсі. Неоднозначний у клубах, але успішний у напрочуд багатій на таланти передній лінії своєї національної команди. Запасні варіанти: 28-річний Маріо Балотеллі, 37-річний Аріц Адуріс, а також не останні резервісти топ-клубів АПЛ Фернандо Льоренте (Тоттенхем) та Даніель Старрідж (Ліверпуль).