Руні назвав головну причину провалу Моурінью в Манчестер Юнайтед

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні впевнений, що стиль спілкування Жозе Моуріньо зі своїми підопічними не підходить для сучасного футболу.

"Правила гри змінилися – більше не можна приходити на прес-конференцію і трощити своїх гравців. З огляду на дохід нинішніх футболістів, ти просто ризикуєш втратити з ними контакт. До них потрібен інший підхід. Гравці хочуть знати, що тренер на їхньому боці.

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Для мене стало сюрпризом подібне спілкування з боку Жозе. Мені здається, пропрацювавши з ними протягом року, йому так і не вдалося перетягнути гравців на свій бік", – сказав Руні BT Sport.

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