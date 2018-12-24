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Руні назвав головну причину провалу Моурінью в Манчестер Юнайтед

18:52 530 Читать на русском
Руні назвав головну причину провалу Моурінью в Манчестер Юнайтед
Моурінью та Руні / фото із соцмереж

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні впевнений, що стиль спілкування Жозе Моуріньо зі своїми підопічними не підходить для сучасного футболу.

"Правила гри змінилися – більше не можна приходити на прес-конференцію і трощити своїх гравців. З огляду на дохід нинішніх футболістів, ти просто ризикуєш втратити з ними контакт. До них потрібен інший підхід. Гравці хочуть знати, що тренер на їхньому боці.

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Для мене стало сюрпризом подібне спілкування з боку Жозе. Мені здається, пропрацювавши з ними протягом року, йому так і не вдалося перетягнути гравців на свій бік", – сказав Руні BT Sport.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Вейн Руні Вейн Руні
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