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Маскерано перейшов в Естудіантес

08:26 172 Читать на русском
Маскерано перейшов в Естудіантес
Хав'єр Маскерано / Фото з відкритих джерел

Аргентинський захисник Хав'єр Маскерано офіційно змінив клуб.

Екс-гравець каталонської Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано офіційно змінив чемпіонат, перебравшись з китайської Суперліги до рідної Аргентини. Новим клубом 35-річного футболіста став Естудіантес з міста Ла-Плата, повідомляє офіційний Твіттер команди. Деталі угоди не розголошують.

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Нагадаємо, Маскерано розпочав свій футбольний шлях в аргентинському Рівер Плейті, звідки перейшов до бразильського Корінтіанса. Згодом гравець перебрався на Туманний Альбіон, де встиг пограти у футболках Вест Хема та Ліверпуля. У 2010-му Хав’єр став гравцем Барселони, з якою п’ять разів вигравав чемпіонат Іспанії. Останньою командою досвідченого аргентинця був китайський Хебей Чайна Форчун.

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