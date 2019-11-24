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Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес

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Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес
Фламенго тріумфував у Кубку Лібертадорес / Фото ФК Фламенго

Відбувся фінальний матч Кубка Лібертадорес, де долю трофею розіграли між собою Фламенго та Рівер Плейт.

Кубок Лібертадорес, фінал

Фламенго – Рівер Плейт – 2:1

Голи: Барбоза, 89, 90+2 – Борре, 14

Вилучення: Барбоза, 90+5 – Паласіус, 90+5

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Рівер Плейт не був у статусі фаворита до початку поєдинку, але після стартового свистка одразу захопив ініцативу. Перевага гостей швидко принесла свої дивіденди.

На 14-й екс-нападник Вільяреала Борре скористався непорозумінням захисників суперника та відправив м'яч у сітку воріт. Гравці Рівер Плейт не розслабились і продовжили контролювати ситуацію до свистка на перерву.

У другій половині зустрічі футболісти Фламенго перехопили ініціативу та частіше з'являлись з м'ячем біля штрафного майданчика суперника. Здавалось, що перемога Рівер Плейта є невідворотною, але за кілька хвилин до фінального свистка трапилось щось неймовірне.

Номінальні господарі зрівняли рахунок на 89-й хвилині завдяки влучному удару Габріеля Барбози. А через три хвилини екс-форвард Інтера відзначився дублем і заставив шаленіти вболівальників бразильського клубу.

До завершення зустрічі Барбоза отримав червону картку через сутичку із суперником, якого арбітр також вилучив.

В підсумку, Фламенго у фантастичному стилі тріумфував у Кубку Лібертадорес, здолавши минулорічного переможця турніру.

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