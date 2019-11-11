Естудіантес епічно провів відкриття оновленого стадіону з вогняним левом на даху арени

Аргентинський Естудіантес зробив неймовірний перфоманс на честь відкриття оновленого стадіону Ла-Плата.

Естудіантес урочисто відкрив оновлений стадіон Ла-Плата, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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На реконструкцію арени очікували довгих 13 років замість зазначених чотирьох. Втім, церемонія відкриття стадіону того вартувала, адже святкову програму закривала голограма вогняного лева на даху стадіону.

Додамо, що Естудіантес посідає 5 місце в чемпіонаті Аргентини в сезоні 2019/20, відстаючи від лідерів змагання – Лануса та Аргентінос Хуніорс – на 3 очки.

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#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019