Мартінс – про розгром від Шахтаря: Це жахливий результат для Карпат

Захисник Карпат Марвін Мартінс поділився враженнями після матчу з Шахтарем в рамках 13-го туру УПЛ.

"Це жахливий результат для нас. Ми почали непогано, однак потім пропустили гол. Непросто, коли матч розпочинається таким чином. Карпати прагнули повернутися в гру, створили кілька непоганих нагод.

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Коли ти поступаєшся такій команді, як Шахтар, це тисне на тебе. Суперник, навпаки, трохи розслабився і вони могли грати за рахунком. Крім того, у них з’являлося більше простору, адже ми розкривалися і йшли вперед. На початку другого тайму ми пропустили вдруге, а потім вони забили ще раз. Загалом вважаю, що результат для нас набагато гірший, ніж міг бути.

Так, у них сьогодні не було кількох провідних виконавців. Але в Шахтарі зібрані відмінні гравці. Ті футболісти, які грають рідше, отримали нагоду показати тренеру, що теж претендують на місце у стартовому складі. Проте не можна сказати, що у нас не було шансів. Суперники теж помилялися і ми свої можливості просто не використали", – цитує Мартінса прес-служба Карпат.

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