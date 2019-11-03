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Мартінс – про розгром від Шахтаря: Це жахливий результат для Карпат

07:30 147 Читать на русском
Мартінс – про розгром від Шахтаря: Це жахливий результат для Карпат
Марвін Мартінс / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Марвін Мартінс поділився враженнями після матчу з Шахтарем в рамках 13-го туру УПЛ.

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

"Це жахливий результат для нас. Ми почали непогано, однак потім пропустили гол. Непросто, коли матч розпочинається таким чином. Карпати прагнули повернутися в гру, створили кілька непоганих нагод.

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Коли ти поступаєшся такій команді, як Шахтар, це тисне на тебе. Суперник, навпаки, трохи розслабився і вони могли грати за рахунком. Крім того, у них з’являлося більше простору, адже ми розкривалися і йшли вперед. На початку другого тайму ми пропустили вдруге, а потім вони забили ще раз. Загалом вважаю, що результат для нас набагато гірший, ніж міг бути.

Так, у них сьогодні не було кількох провідних виконавців. Але в Шахтарі зібрані відмінні гравці. Ті футболісти, які грають рідше, отримали нагоду показати тренеру, що теж претендують на місце у стартовому складі. Проте не можна сказати, що у нас не було шансів. Суперники теж помилялися і ми свої можливості просто не використали", – цитує Мартінса прес-служба Карпат.

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Карпати Карпати Марвін Мартінс Марвін Мартінс Карпати - Шахтар
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