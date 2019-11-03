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Мартинс – о разгроме от Шахтера: Это ужасный результат для Карпат

07:30 47 Читати українською
Мартинс – о разгроме от Шахтера: Это ужасный результат для Карпат
Марвин Мартинс / фото ФК Карпаты

Защитник Карпат Марвин Мартинс поделился впечатлениями после матча с Шахтером в рамках 13-го тура УПЛ.

 
Андрей Борячук 10’
Виктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрей Борячук
58’ Виктор Коваленко
64’ Тете

"Это ужасный результат для нас. Мы начали неплохо, однако затем пропустили гол. Непросто, когда матч начинается таким образом. Карпаты стремились вернуться в игру, создали несколько неплохих возможностей.

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Когда ты уступаешь такой команде, как Шахтер, это давит на тебя. Соперник, наоборот, немного расслабился и они могли играть по счету. Кроме того, у них появлялось больше пространства, ведь мы раскрывались и шли вперед. В начале второго тайма мы пропустили второй раз, а потом они забили еще раз. В общем считаю, что результат для нас гораздо хуже, чем мог быть.

Да, у них сегодня не было нескольких ведущих исполнителей. Но в Шахтере собраны отличные игроки. Те футболисты, которые играют реже, получили возможность показать тренеру, что тоже претендуют на место в стартовом составе. Однако нельзя сказать, что у нас не было шансов. Соперники тоже ошибались и мы свои возможности просто не использовали", – цитирует Мартинса пресс-служба Карпат.

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Карпаты Карпаты Марвин Мартинс Марвин Мартинс Карпаты - Шахтер
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