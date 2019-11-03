Мартинс – о разгроме от Шахтера: Это ужасный результат для Карпат

Защитник Карпат Марвин Мартинс поделился впечатлениями после матча с Шахтером в рамках 13-го тура УПЛ.

"Это ужасный результат для нас. Мы начали неплохо, однако затем пропустили гол. Непросто, когда матч начинается таким образом. Карпаты стремились вернуться в игру, создали несколько неплохих возможностей.

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Когда ты уступаешь такой команде, как Шахтер, это давит на тебя. Соперник, наоборот, немного расслабился и они могли играть по счету. Кроме того, у них появлялось больше пространства, ведь мы раскрывались и шли вперед. В начале второго тайма мы пропустили второй раз, а потом они забили еще раз. В общем считаю, что результат для нас гораздо хуже, чем мог быть.

Да, у них сегодня не было нескольких ведущих исполнителей. Но в Шахтере собраны отличные игроки. Те футболисты, которые играют реже, получили возможность показать тренеру, что тоже претендуют на место в стартовом составе. Однако нельзя сказать, что у нас не было шансов. Соперники тоже ошибались и мы свои возможности просто не использовали", – цитирует Мартинса пресс-служба Карпат.

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