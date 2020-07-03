Мартінеллі підписав новий контракт із Арсеналом

Лондонський Арсенал оголосив про перепідписання талановитого форварда Габріела Мартінеллі.

Бразильський нападник уклав новий довготривалий контракт із "канонірами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Я щасливий через підписання Габі нового контракту з нами. Він неймовірно талановитий гравець і вразив нас своєю грою, ставлення і працездатністю. Із нетерпінням чекаємо, коли він поверне свою найкращу форму й дасть нам змогу спостерігати за його подальшим розвитком у клубі", – резюмував підписання угоди керманич Арсенала Мікель Артета.

До слова, Габріел Мартінеллі перебрався на Емірейтс лише рік тому. В активі 19-річного бразильця у нинішньому сезоні 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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