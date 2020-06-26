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Арсенал втратив Мартінеллі до кінця сезону – гравця травмував одноклубник

23:26 - Читать на русском
Арсенал втратив Мартінеллі до кінця сезону – гравця травмував одноклубник
Габріел Мартінеллі / ФК Арсенал

Форвард Арсенала Габріел Мартінеллі не допоможе "канонірам" до кінця поточного сезону.

Мартінеллі зазнав хірургічного втручання на лівому коліні, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

Арсенал офіційно домовився про нові угоди чотирьох гравців

Таким чином, бразилець вже не з'явиться на полі у поточному сезоні. Цікаво, що 19-річного нападника травмував партнер по команді.

До слова, 18-річний Мартінеллі став справжнім відкриттям поточного сезону, відзначившись 10 голами та 4 асистами у 26 матчах.

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Арсенал Арсенал Англія Габріел Габріел Мартінеллі
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