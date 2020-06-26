Арсенал втратив Мартінеллі до кінця сезону – гравця травмував одноклубник

Форвард Арсенала Габріел Мартінеллі не допоможе "канонірам" до кінця поточного сезону.

Мартінеллі зазнав хірургічного втручання на лівому коліні, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Таким чином, бразилець вже не з'явиться на полі у поточному сезоні. Цікаво, що 19-річного нападника травмував партнер по команді.

До слова, 18-річний Мартінеллі став справжнім відкриттям поточного сезону, відзначившись 10 голами та 4 асистами у 26 матчах.

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