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Мартинелли подписал новый контракт с Арсеналом

3 июля 21:31 - Читати українською
Мартинелли подписал новый контракт с Арсеналом
Габриэл Мартинелли / Reuters

Лондонский Арсенал объявил о переподписании талантливого форварда Габриэла Мартинелли.

Бразильский нападающий заключил новый долгосрочный контракт с "канонирами", сообщает официальный сайт клуба.

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"Я счастлив из-за подписания Габи нового контракта с нами. Он невероятно талантливый игрок и поразил нас своей игрой, отношением и работоспособностью. С нетерпением ждем, когда он вернет свою лучшую форму и даст нам возможность наблюдать за его дальнейшим развитием в клубе", – резюмировал подписание соглашения наставник Арсенала Микель Артета.

К слову, Габриэл Мартинелли перебрался на Эмирейтс только год назад. В активе 19-летнего бразильца в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Теги
Англия Микель Микель Артета Арсенал Арсенал Габриэл Габриэл Мартинелли
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