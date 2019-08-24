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Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2

21:19 390 Читать на русском
Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2
Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:2 / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед у матчі 3 туру АПЛ вдома несподівано програв Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу.

89’ Деніел Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрік ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Деніел Джеймс
90+3’ Патрік ван Анхольт

Англія. Прем'єр-ліга, 3 тур

Манчестер Юнайтед Крістал Пелас 1:2

Голи: Джеймс, 89 – Айю, 32, ван Анхольт, 90+3

Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч в неймовірному поєдинку

Манчестер Юнайтед у 3 турі АПЛ вдома приймав Крістал Пелас. "Червоні дияволи" проводили час на половині поля суперника, тоді як команда Роя Ходжсона шукала своє щастя на контратаках. Шукала і знайшла. Джеффрі Шлуп виграв верхову боротьбу і скинув м'яч на Джордана Айю, який вискочив сам на сам з Давідом Де Хеа.

Манкуніанці збільшили тиск по перерві, і на 89-й хвилині Деніел Джеймс, здавалось би, врятував бодай нічию. Але не так сталось, як гадалось. Вихованець Челсі Патрік ван Анхольт сильно пробив під Де Хеа і приніс перемогу "орлам".

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Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крістал Пелас Крістал Пелас Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас
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