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Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку

19:05 275 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку

Завершився перший поєдинок 3-го туру англійської Прем'єр-ліги. Лондонський Челсі переграв Норвіч у виїзному матчі (3:2).

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

Англія, Прем'єр-ліга, 3-й тур

Норвіч – Челсі – 2:3

Голи: Кентвелл, 6, Пуккі, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18

Уже на старті зустрічі Челсі відкрив рахунок завдяки влучному удару Абрахама, який відгукнувся на поперечну передачу Аспілікуети. Проте за дві хвилини Кентвелл зрівняв, пробивши у нижній кут воріт. На 18-й хвилині хавбек Челсі Мейсон Маунт скористався передачею Пулішіча – класно пробив під поперечку та знову вивів лондонців вперед. Та ще в першому таймі Пуккі відновив статус-кво: фін отримав пас із глибини й забив Кепі з близької відстані. Та все ж перемогу святкували "сині". Це Абрахам на 69-й хвилині не зустрів опору захисників і класно пробив повз Крула.

Брайтон – Саутгемптон – 0:2

Голи: Дьєнепо, 55 Редмонд, 90+1

Вилучення: Андоне, 30

Уотфорд – Вест Хем – 1:3

Голи: Грей, 17 – Нобл, 3 (пен), Аллє, 64, 73

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Джеймс, 89 – Аю, 32, Анхолт, 90+3

Шеффілд Юнайтед – Лестер – 1:2

Голи: Макберні, 62 – Варді, 38, Барнс, 70

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Англія Норвіч Норвіч Норвіч - Челсі Челсі Челсі
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