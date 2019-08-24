Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку

Завершився перший поєдинок 3-го туру англійської Прем'єр-ліги. Лондонський Челсі переграв Норвіч у виїзному матчі (3:2).

Англія, Прем'єр-ліга, 3-й тур

Норвіч – Челсі – 2:3

Голи: Кентвелл, 6, Пуккі, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18

Уже на старті зустрічі Челсі відкрив рахунок завдяки влучному удару Абрахама, який відгукнувся на поперечну передачу Аспілікуети. Проте за дві хвилини Кентвелл зрівняв, пробивши у нижній кут воріт. На 18-й хвилині хавбек Челсі Мейсон Маунт скористався передачею Пулішіча – класно пробив під поперечку та знову вивів лондонців вперед. Та ще в першому таймі Пуккі відновив статус-кво: фін отримав пас із глибини й забив Кепі з близької відстані. Та все ж перемогу святкували "сині". Це Абрахам на 69-й хвилині не зустрів опору захисників і класно пробив повз Крула.

Брайтон – Саутгемптон – 0:2

Голи: Дьєнепо, 55 Редмонд, 90+1

Вилучення: Андоне, 30

Уотфорд – Вест Хем – 1:3

Голи: Грей, 17 – Нобл, 3 (пен), Аллє, 64, 73

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Джеймс, 89 – Аю, 32, Анхолт, 90+3

Шеффілд Юнайтед – Лестер – 1:2

Голи: Макберні, 62 – Варді, 38, Барнс, 70