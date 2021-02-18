Київське Динамо розпочало з неприємної нічиєї двораундове протистояння з Брюгге в 1/16 Ліги Європи. Реакція бельгійських ЗМІ – вже на "Футбол 24".

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"Брюгге добився хорошого результату після збалансованого матчу в Києві – виїзна нічия із забитим м'ячем. Попри сильний мороз і непросте поле. "Чорно-сині" втратили кількох важливих виконавців через позитивні тести на коронавірус (Матс Рітс вилетів в останній момент), але більшість ігрового часу контролювали хід поєдинку. Хоча й без особливої гостроти. Українці також не вражали попереду.

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Гол у наші ворота повинен був звалитись з неба, так воно і сталось. Буяльський ефектно переграв Міньйоле ударом в дев'ятку. Утім кияни тішились недовго – Мехеле зрівняв рахунок, вигравши боротьбу на другому поверсі. Той же Дост втратив чудовий шанс, аби майже гарантовано вивести Брюгге у плей-офф Ліги Європи. Однак скаржитись не варто, адже команда виборола чудовий результат, маючи серйозні кадрові проблеми", – зазначає видання, яке отримало коментар по гарячих слідах від легенди бельгійського клубу Герта Верхеєна. Останній знайшов винного у пропущеному м'ячі.

"Буяльський виконав блискучий удар, ніхто з цим не сперечається, але Баланта поводився занадто пасивно. Він був зобов'язаний активніше допомагати обороні. Мабуть, колумбієць стояв і думав: "вони якось розберуться самі". Проте в захисті бракувало однієї людини. Мене це дратує. Київ отримав чисельну перевагу перед нашими воротами, а після цього міг грати по рахунку", – обурюється Верхеєн, який працює експертом на телебаченні.

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"Масові випадки коронавірусу не нашкодили Брюгге в Києві. Рік Де Міл, який тимчасово замінив Філіппа Клемана на тренерському містку, виконав передматчеву обіцянку – команда не відійшла від власного стилю через переповнений лазарет. Так, в атаці серйозно бракувало креативу, але підсумковий рахунок вселяє оптимізм перед матчем-відповіддю. Брюгге створив собі хороший гандикап.

Динамо після тривалої зимової сплячки знадобилось трохи більше часу, аби повністю "розморозитись". Українці терпляче вичікували на помилку суперника, граючи від оборони. Підопічні Луческу активізувались лише на 30-й хвилині. Буяльський, зокрема двічі небезпечно пробивав головою. Загалом Брюгге виглядав переконливіше, попри те що моментів біля воріт Бущана було обмаль.

"Чорно-сині" краще розпочали другий тайм, але проґавили дивовижний удар Буяльського, який складно назвати випадковим. Адже найбільш небезпечного гравця у складі киян до перерви залишили неприкритим. Однак Брюгге не опустив руки, натиснувши на слабке місце нинішнього Динамо. Усі знали, що вони багато пропускають на стандартах. Мехеле виграв другий поверх, а Бущан не врятував. Бас Дост втратив розкішну нагоду на 1:2, проте Філіпп Клеман може спокійно відпочивати на ізоляції".

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"Не замерзли. Брюгге втратив 5-х гравців через коранавірус, пережив київські "-16" й відігрався після 1:0. Словом, "чорно-сині" повертаються додому у прекрасному настрої. Динамо взагалі не вразило у першому таймі – рідко атакувало, намагалось підловити суперника на помилці. Однак саме кияни відкрили рахунок після перерви. Миколенко знайшов на лінії штрафного Буяльського, що найбільше дошкуляв обороні гостей, а той філігранно виконав по діагоналі. Бєсєдін, до слова, у цьому епізоді дотепно заблокував Мехеле, який не встиг накрити удар.

Брюгге не заслуговував на пропущений м'яч, а Динамо вже почало окопуватися на власній половині поля. Нам пощастило, що Мехеле відновив паритет через кілька хвилин. На допомогу прийшов стандарт. Після цього "чорно-сині" не нарощували темп і спокійно втримали позитивний результат. Ба більше, черговий кутовий біля воріт Бущана ледь не завершився голом Доста.

Через тиждень киянам потрібно розкриватися й бігти вперед, що зіграє на руку чемпіону Бельгії. За схожого сценарію команда Клемана отримає більше простору для атак. Тим паче очікується повернення не лише самого коуча, але й Ланга з Ванакеном".

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