Реал зустрічався з Атлетіком у фіналі Суперкубка Іспанії. Все вирішили голи Модріча й Бензема, а Марсело вийшов на поле на 86 хвилині й догравав з капітанською пов'язкою.

Реал спокійно здолав Атлетік і виграв Суперкубок Іспанії – перший трофей Луніна в Мадриді

Так бразильський оборонець виграв черговий трофей у футболці "вершкових" – вже 23-й за ліком. Стільки ж має й інша легенда – Пако Хенто. Наразі це рекорд. Марсело до кінця поточного сезону має шанси стати унікальним рекордсменом, адже команда впевнено лідирує в Ла Лізі й бореться за титул Ліги чемпіонів.

Зауважимо, для Реала ця звитяга стала вже 12-ю в Суперкубку Іспанії. Наш українець Андрій Лунін завоював перший трофей у Мадриді.

Яскравий Хенто: історія рекорду перемог у Кубку європейських чемпіонів