Реал встречался с Атлетиком в финале Суперкубка Испании. Все решили голы Модрича и Бензема, а Марсело вышел на поле на 86-й минуте и доигрывал с капитанской повязкой.

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Так бразильский защитник выиграл очередной трофей в футболке "сливочных" – уже 23-й по счету. Столько же имеет и другая легенда – Пако Хенто. Пока это рекорд. У Марсело до конца текущего сезона есть шансы стать уникальным рекордсменом, ведь команда уверенно лидирует в Ла Лиге и борется за титул Лиги чемпионов.

Заметим, для Реала эта победа стала уже 12-й в Суперкубке Испании. Наш украинец Андрей Лунин завоевал первый трофей в Мадриде.

Реал спокойно одолел Атлетик и выиграл Суперкубок Испании – первый трофей Лунина в Мадриде.