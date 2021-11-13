Перемогти у Лізі чемпіонів бодай один раз – це вже велике досягнення для будь-якого футболіста. Франсіско Хенто вдалося неможливе – увійти в історію як володар найбільшої кількості найвищого трофея в європейському футболі.

Франсіско "Пако" Хенто 6 разів підіймав над головою кубок європейських чемпіонів, який згодом трансформувався у "вухатий" трофей Ліги чемпіонів. Напевно, він залишиться "королем" турніру назавжди – навіть Роналду та Мессі не змогли повторити його велике досягнення.

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Кубок європейських чемпіонів 1955/56

Перший розіграш кубка найсильніших команд Європи. Історичний турнір, перемога в якому назавжди впише ім'я тріумфатора у футбольні літописи. 16 команд починали одразу зі стадії плей-офф, переможець визначався у двоматчевому протистоянні.

Зі швейцарським Серветтом Реал розібрався на одній нозі – 7:0 за підсумком двох матчів. Дуель з Партизаном була більш валідольною – "вершкові" після перемоги 4:0 зуміли програти з рахунком 0:3.

Битва з Міланом за вихід у фінал була вершиною футбольних баталій. Перемога в першому матчі 4:2 знову нічого не гарантувала. На "Джузеппе Меаца" Мілан забиває два голи з пенальті, а Реал відповів голом Іглесіаса. 5:4 – на фінал проти Реймса у Париж їдуть мадридці.

Битва за перший Кубок європейських чемпіонів яскраво продемонстрував необхідність проведення турніру. Вже на 10-й хвилині Реймс веде 2:0, На 14-й хвилині Ді Стефано скорочує відставання, а ще до перерви Ріаль відновлює статус-кво. Реймс у другому таймі знову вирветься вперед, але встояти перед Реалом неможливо – Маркітос та Ріаль дарують команді титул найперших переможців Кубка європейських чемпіонів.

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Кубок європейських чемпіонів 1956/57

Вийти на вершину – важко, втриматися на ній – ще важче. Захист титулу найсильнішої команди Європи та майбутній фінал у Мадриді – чудові стимули для зіркового Реала.

Труднощі виникли вже в першому раунді – віденський Рапід попсував нерви чемпіонам, 5:5 за підсумком двох матчів змусив команди зіграти третій матч. Висновки Реал зробив – впевнена перемога 2:0.

Далі на шляху Хенто та Ко стояли Ніцца та Манчестер Юнайтед. Реалу вдалося подолати й ці перепони та завоювати право битися за кубок перед рідними трибунами.

На "Сантьяго Бернабеу" Фіорентина шансів не мала – лідери Реала Хенто та Ді Стефано вбили усю надію "фіалок". Вдруге поспіль Пако з Реалом стає найкращим у Європі.

Кубок європейських чемпіонів 1957/58

Виграти Кубок європейських чемпіонів тричі поспіль здавалося неможливим завданням навіть для Реала. Але мадридська команда не збиралася віддавати свій королівський титул.

Хенто з партнерами яскраво познущався з Антверпена та Севільї – 8:1 та 10:2. Угорському Вашашу перепало менше – лише 4:2. У фіналі – битва з грізним Міланом, який був готовий перервати гегемонію Реала.

Перший тайм у Брюсселі видався напруженим, а другий подарував справжню гольову феєрію. 2:2 – переможець має визначитися у додатковий час. На 107-й хвилин Хенто забиває гол, який стане найбільш яскравим спогадом футбольної кар'єри. 3:2 – Реал тричі поспіль завойовує Кубок європейських чемпіонів та залишається одноосібним переможцем турніру.

Кубок європейських чемпіонів 1958/59

Перемога у 4-му поспіль турнірі найсильніших команд Європи здається неможливою навіть для Реала. Благо, футбол часто доводить, що не існує нічого неможливого.

В 1/8 фіналу Реал спокійно розбирається з Бешикташем, а потім не відчуває спротиву від Вінер Шпорт-Клубу. У півфіналі – мадридське дербі з Атлетіко. "Матрацники" були близькими до подвигу – 2:2 за сумою двох матчів та ще одна зустріч. Фортуна посміхнулася чемпіонам – 2:1 у третьому матчі та черговий вихід у фінал.

На "Неккартштадіоні" в Штутгарті повтору історичного першого фіналу не відбулося – Реал "вбив" Реймс голом Матеоса вже на 2-й хвилині, а на старті другого тайму легендарний Ді Стефано ставить крапку у матчі. Хенто підіймає над головою кубок європейських чемпіонів четвертий раз поспіль!

Кубок європейських чемпіонів 1959/60

П'ятий розіграш турніру. Падіння Реала чекають не лише суперники, а й вся футбольна Європа. Можливість того, що Реал знову здобуде трофей – поза межами фантастики.

Але фортуна на стороні мадридців. Женесс та Ніцца – далеко не ті суперники, які здатні зупинити зіркових чемпіонів на шляху до фіналу. В 1/2 команду чекали запеклі вороги – Барселона. Та "Ель Класіко" інтриги не принесло – Реал двічі "виніс" "гранатових" з рахунком 3:1.

Фінал у Глазго з німецьким Айнтрахтом став справжнім десертом для шанувальників футболу. Ді Стефано та Пушкаш залишили у воротах суперника цілих 7 "автографів". Пропущені голи на картину не вплинули – яскраві 7:3 у Шотландії дописали історію, яку навряд чи комусь вдасться повторити – Хенто з Реалом 5 разів поспіль підкорив найвищу футбольну вершину Європи.

Кубок європейських чемпіонів 1965/66

Чергового тріумфу в єврокубках Хенто довелося чекати довго, але він був дуже яскравим. Розгроми Фейєнорда та Кілмарнока стали гучною претензією на перемогу в турнірі.

Андерлехт подужав Реал в першому матчі, але у відповіді зазнав поразки 2:4. "Королі" повертаються у фінал.

Партизан довго відбивав атаки зірок та навіть першим відкрив рахунок. Але втримати мрію в руках команді з Белграда не вдалося – оборонна стіна двічі падає перед Амансіо та Сереною. Хенто тріумфально підіймає над головою 6-й кубок європейських чемпіонів – він надовго залишиться на вершині футбольної історії.