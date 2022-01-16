Мадридці без проблем впоралися з басками (2:0) у трофейному матчі. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

У півфіналах Реал в овертаймі дотиснув Барселону, а Атлетік оформив камбек проти Атлетіко. Минулого року саме баски виграли Суперкубок Іспанії, здолавши і Реал, і Барселону. А от Мадрид не брав трофеїв з літа-2020. Карло Анчелотті виставив на гру найсильніший склад – всі лідери вийшли з перших хвилин. Андрій Лунін залишився в запасі.

Атлетік на старті зустрічі спробував здивувати Реал активним пресингом. Кроосу та Модрічу доводилося опускатися в задню лінію, щоб забезпечувати вихід з оборони. Мадридці не мали особливих проблем і спокійно доходили до чужих володінь. Акцент був на правий фланг атаки, де партнери допомагали активному Родріго. З тієї зони гостро пробивали Каземіро, Родріго та Бензема.

Реал зрештою показав майстер-клас, як побудувати атаку від воротаря. "Вершкові" за декілька вертикальних передач доправили м'яч від Куртуа до Родріго, а той стягнув на себе кілька опонентів і покотив під удар Модрічу. Хорват класним ударом в "дев'ятку" відкрив рахунок.

Мадрид все контролював. Атлетік намагався відповідати контратаками, однак Реал дуже грамотно зривав їх вдалими підкатами (Менді – браво, Каземіро – браво), або тактичними фолами. Баски були близькими до моменту, але там добре зіграв Алаба. М'яч влучив у руку Девіду, але навіть суперники не апелювали щодо пенальті. Лише перед перервою Атлетік мав реальний шанс – Сансет пробив над поперечиною.

На початку другого тайму Реал забив вдруге та закріпив перевагу. Бензема пробивав з лінії штрафного майданчика та влучив у лікоть Альваресу. Суддя після перегляду VAR призначив пенальті, а Карім впевнено його реалізував.

Вже після цього Мадрид надовго віддав м'яч Атлетіку та сам перейшов у режим контратак. Шанси на третій гол були, однак Реал погано використовував можливості. Вибігаючи в контру з чисельною більшістю, мадридці псували ситуацію неточними пасами, або офсайдами. Реал після пенальті за 40 хвилин жодного разу не пробив по воротах!

Атлетік старався відродити інтригу. Реал просто-таки запрошував суперників атакувати, сівши біля свого штрафного. Така тактика виглядала логічною, адже в басків нічого не виходило. На останніх хвилинах градус зріс, коли Мілітао рукою завадив м'ячу влетіти у ворота. VAR підказав рефері, що там пенальті та червона картка. Втім, Гарсія не зумів переграти Куртуа з 11-метрової позначки. Тібо ефектно парирував удар ногою.

Карло Анчелотті виграв Суперкубок Іспанії. Андрій Лунін здобув перший трофей з Мадридом! На лаві запасних, за спиною великого Куртуа, але медаль українець отримує.

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