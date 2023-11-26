Валенсія не зуміла обіграти Сельту у 14-му турі Ла Ліги. Роман Яремчук провів на полі лише 12 хвилин, але отримав непогану пресу.

"Кажани" розписали суху нічию з командою Рафи Бенітеса, втративши шанс повернутися в зону єврокубків. Роман Яремчук вже традиційно розпочав у запасі, замінивши свого конкурента Уго Дуро в кінці гри. Щоправда, цього виявилося достатньо, аби перевершити основного форварда "кажанів".

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Провідне валенсійське видання Seperdeporte оцінило 12 хвилин Яремчука у 5,5 бала. Тоді як Дуро і ще 8 гравців Валенсії отримали п'ятірки. Вищими балами після слабкого матчу "лос чес" можуть похвалитися лише Пауліста, Тьєррі, Москера (у всіх по 7), капітан Гайя і Фран (6), а також юний Ярек (6,5).

Plaza Deportiva теж поставила нашому нападнику 5,5 бала. "Він був активним на останніх хвилинах", – зазначає видання. Уго Дуро задовольнився п'ятіркою.

Зазначимо, що наступний матч Валенсія проведе у суботу, 2 грудня. Яремчук завітає в гості до Жирони Довбика і Циганкова.

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