У понеділок, 18 вересня, ультрас Марселя зустрілися з керівництвом клубу. Вони вимагали негайної відставки Пабло Лонгорії з посади президента клубу, на адресу останнього лунали погрози. Уболівальники Олімпіка вважають, що клуб втрачає свою ідентичність, відпускаючи таких гравців, як Пайє, Манданда і Гендузі. Також шанувальники ОМ незадоволені стилем гри команди, який прищеплює Марселіно.

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Як інформує Marca, на цій зустрічі не був присутній головний тренер Марселя Марселіно. Джерело спростувало інформацію L'Equipe, згідно з якою іспанський тренер готується подати у відставку. Згідно з іспанським виданням, тренер Марселя має намір продовжити роботу з командою.

Кореспондент L'Equipe Матьє Грегуар повідомив, що після розмови з американським власником Марселя Френком Маккортом Лонгорія дав зрозуміти, що не планує покидати провансальський клуб. За інформацією Marca, доля Марселіно цілком і повністю залежить від того, чи залишиться Лонгорія в Марселі.

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