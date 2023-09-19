Болельщики Марселя высказали президенту клуба Пабло Лонгории претензии по поводу игры и трансферной политики команды, призвав его подать в отставку.

В понедельник, 18 сентября, ультрас Марселя встретились с руководством клуба. Они потребовали немедленной отставки Пабло Лонгории с поста президента клуба, в адрес последнего звучали угрозы. Болельщики Олимпика считают, что клуб теряет свою идентичность, отпуская таких игроков как Пайе, Манданда и Гёндузи. Также поклонники ОМ недовольны стилем игры команды, который прививает Марселино.

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Как информирует Marca, на этой встрече не присутствовал главный тренер Марселя Марселино. Источник опровергнул информацию L'Equipe, согласно которому испанский тренер готовится подать в отставку. Согласно испанскому изданию, тренер Марселя намерен продолжить работу с командой.

Корреспондент L'Equipe Матье Грегуар сообщил, что после разговора с американским владельцем Марселя Фрэнком Маккортом Лонгория дал понять, что не планирует покидать провансальский клуб. По информации Marca, судьба Марселино целиком и полностью зависит от того, останется ли Лонгория в Марселе.

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